Дорожные камеры в Приморье начали бронировать

В прошлом году «Ростелеком» установил 19 новых комплексов фото- и видеофиксации. По сообщению директора по цифровым регионам Дальнего Востока ПАО «Ростелеком» Руслана Тулаганова, сейчас всем новым камерам обеспечивают дополнительную конструктивную защиту. Проверка показала её действенность — камера в Фокино успешно выдержала попытку злоумышленников её расстрелять.