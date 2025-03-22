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Дорожные камеры в Приморье начали бронировать

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения уже выдержал попытку расстрела.

Источник: Shutterstock

В Приморье установили бронированные камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они уже выдержали проверку огнестрельным оружием в реальной ситуации.

Злоумышленники пытались расстрелять камеру в ЗАТО Фокино. Бронированный корпус устройства успешно выдержал атаку: оборудование продолжает работать в штатном режиме.

В прошлом году «Ростелеком» установил 19 новых комплексов фото- и видеофиксации. По сообщению директора по цифровым регионам Дальнего Востока ПАО «Ростелеком» Руслана Тулаганова, сейчас всем новым камерам обеспечивают дополнительную конструктивную защиту. Проверка показала её действенность — камера в Фокино успешно выдержала попытку злоумышленников её расстрелять.