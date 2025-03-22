Папе римскому придётся заново учиться говорить

Напомним, что 8 марта появились сообщения о постепенном улучшении состояния Франциска. Врачи отметили положительную реакцию его организма на лечение. Папа был госпитализирован 14 февраля с диагнозом бронхит. Впоследствии его состояние ухудшилось, и у него была диагностирована почечная недостаточность и пневмония. 7 марта он впервые обратился к верующим после госпитализации через аудиообращение, в котором выразил благодарность за поддержку и молитвы.