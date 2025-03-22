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Папе римскому придётся заново учиться говорить

Папе римскому, после продолжительного применения кислородной терапии в больнице, придётся заново учиться говорить, сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Несмотря на это, он прекрасно себя чувствует, сообщает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода всё высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», — сказал Фернандес, исключив возможность отставки папы Франциска.

Напомним, что 8 марта появились сообщения о постепенном улучшении состояния Франциска. Врачи отметили положительную реакцию его организма на лечение. Папа был госпитализирован 14 февраля с диагнозом бронхит. Впоследствии его состояние ухудшилось, и у него была диагностирована почечная недостаточность и пневмония. 7 марта он впервые обратился к верующим после госпитализации через аудиообращение, в котором выразил благодарность за поддержку и молитвы.