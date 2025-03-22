Шесть квартир пострадали в Ростове в результате атаки БПЛА

В Ростове в результате атаки БПЛА в многоэтажке на улице Горсоветской, 49/1 пострадали шесть квартир. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
На нескольких этажах выбиты стекла и рамы. К счастью, погибших нет. Пострадала супружеская пара. Их госпитализировали. Также на месте была оказана медицинская помощь еще одной жительнице.
— Эвакуации людей не проводилось, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, вечером в пятницу из-за атаки БПЛА в Ростове произошел взрыв в многоквартирном доме.