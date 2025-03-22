Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть квартир пострадали в Ростове в результате атаки БПЛА

В Ростове в многоэтажке на нескольких этажах повыбивало стекла и рамы из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в результате атаки БПЛА в многоэтажке на улице Горсоветской, 49/1 пострадали шесть квартир. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

На нескольких этажах выбиты стекла и рамы. К счастью, погибших нет. Пострадала супружеская пара. Их госпитализировали. Также на месте была оказана медицинская помощь еще одной жительнице.

— Эвакуации людей не проводилось, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, вечером в пятницу из-за атаки БПЛА в Ростове произошел взрыв в многоквартирном доме.