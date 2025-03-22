В Красноярске запустили легендарную «Лебедянку»

Паровозы этой серии способны выдавать до 2,2 тысяч лошадиных сил, а использовать их можно для пассажирских и грузовых перевозок. Огонь в топке «Лебедянки» не гаснет почти всю его жизнь. Чтобы остановить такую машину, нужно трое суток, а чтобы снова запустить — 7 часов.