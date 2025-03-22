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В Красноярске запустили легендарную «Лебедянку»

Первую поездку «Лебедянка» совершила от станции «Красноярск» до станции «Злобино».

Источник: КрасЖД

В Красноярске запустили легендарный паровоз Л-3435 «Лебедянка». Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Первую поездку «Лебедянка» совершила от станции «Красноярск» до станции «Злобино». А уже в конце апреля паровоз отправится по станциям магистрали с Поездом Победы.

Паровозы этой серии способны выдавать до 2,2 тысяч лошадиных сил, а использовать их можно для пассажирских и грузовых перевозок. Огонь в топке «Лебедянки» не гаснет почти всю его жизнь. Чтобы остановить такую машину, нужно трое суток, а чтобы снова запустить — 7 часов.

Отметим, что своё прозвище «Лебедянка» получила в честь своего конструктора Льва Лебедянского.