Мингорисполком опроверг информацию о проверке телефонов учащихся в школах

В ведомстве обратили внимание, что бывает так, что школьник оказывается жертвой злодеяния или же сам совершает правонарушение. В подобном случае и в целях их предупреждения возможны исключения. Вместе с тем в комитете по образованию добавили, что о нарушениях в отношении учащихся можно сообщать на горячую линию по номеру +375 (17) 380−31−52 или же написать в чат-бот «Учителя столицы».