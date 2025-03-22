Мингорисполком опроверг информацию о проверке телефонов учащихся в школах. Подробности озвучили в комитете по образованию Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что в деструктивных источниках появилась информация о том, что якобы в минских школах у учащихся педагоги проверяют мессенджеры в телефонах.
«Установок и требований на проверку мобильных телефонов нет. Такое явление — не в правовом поле», — подчеркнули в комитете по образованию Мингорисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что бывает так, что школьник оказывается жертвой злодеяния или же сам совершает правонарушение. В подобном случае и в целях их предупреждения возможны исключения. Вместе с тем в комитете по образованию добавили, что о нарушениях в отношении учащихся можно сообщать на горячую линию по номеру +375 (17) 380−31−52 или же написать в чат-бот «Учителя столицы».
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