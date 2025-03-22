В части Балтийского моря впервые отметили зимнее развитие фитопланктона

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Зимний пик развития фитопланктона впервые отмечен в российской части Юго-Восточной Балтики, в Калининградском заливе. Влияние на это явление могли оказать климатические изменения, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН по случаю Дня Балтийского моря.
«Ученые впервые за всю историю наблюдений в эстуарной системе Калининградского залива отметили массовое развитие фитопланктона в конце зимы.. Содержание хлорофилла “а” в поверхностном слое достигало 32 мкг на куб. дм при солености вод 4,7 пес, что характеризует интенсивное развитие холодноводных видов планктона, которое почти на порядок снижалось у дна. Предыдущие исследования, проведенные в зимний период открытой воды (конец февраля — начало марта), демонстрировали величины в два — три раза ниже, а подобный уровень обилия фитопланктона достигался значительно позже — в период весеннего “цветения” диатомовых водорослей и летнего “цветения” цианобактерий», — говорится в сообщении.
Исследования проводились с маломерного судна в конце февраля Атлантическим отделением Института океанологии РАН в прибрежном районе Балтийского моря и западной части Калининградского залива, соединенного с морем Балтийским проливом. В Калининградском заливе впервые исследования были проведены в условиях таяния льда — температура воды у поверхности составляла всего 0,7 градуса, повышаясь у дна до трех градусов. Ледовое покрытие в Балтийском море отсутствовало, а температура в столбе воды (20 — 25 м) составляла около трех градусов. Интенсивное развитие фитопланктона (10−12 мкг на куб. дм) также наблюдалось в поверхностном слое в прибрежном районе Балтийского моря при солености около 7 пес, многократно снижаясь глубже. Зафиксированные учеными величины в морских водах близки к максимальным наблюдаемым в Юго-Восточной Балтике в течение года, в том числе превышают летние, когда в Балтийском море наблюдается «цветение» цианобактерий.
«Отмеченная “продуктивность” вод в зимний период может быть ранее малоизвестной чертой сезонной динамики планктона прибрежных вод в этих районах Балтики. Влияние на это явление могли оказать климатические изменения, когда в современный период в регионе наблюдаются более теплые зимы, повышенный прогрев вод и раннее очищение водоемов ото льда. Это способствует более раннему развитию планктона и может вести к изменениям трофических условий в этих экосистемах, в том числе улучшить условия для зоопланктона как пищи рыб», — считают ученые.