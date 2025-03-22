В части Балтийского моря впервые отметили зимнее развитие фитопланктона

Исследования проводились с маломерного судна в конце февраля Атлантическим отделением Института океанологии РАН в прибрежном районе Балтийского моря и западной части Калининградского залива, соединенного с морем Балтийским проливом. В Калининградском заливе впервые исследования были проведены в условиях таяния льда — температура воды у поверхности составляла всего 0,7 градуса, повышаясь у дна до трех градусов. Ледовое покрытие в Балтийском море отсутствовало, а температура в столбе воды (20 — 25 м) составляла около трех градусов. Интенсивное развитие фитопланктона (10−12 мкг на куб. дм) также наблюдалось в поверхностном слое в прибрежном районе Балтийского моря при солености около 7 пес, многократно снижаясь глубже. Зафиксированные учеными величины в морских водах близки к максимальным наблюдаемым в Юго-Восточной Балтике в течение года, в том числе превышают летние, когда в Балтийском море наблюдается «цветение» цианобактерий.