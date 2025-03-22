Радий Хабиров повёз семью в Миякинский район

Как рассказал в своих соцсетях Глава Башкирии, он планирует посетить памятник коню Керчь. Это единственный конь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которого за особые заслуги в боях по приказу маршала Будёного вернули на малую родину из Германии. А взяли жеребца на фронт из села Ильчигулово Миякинского района.