Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров повёз семью в Миякинский район

Радий Хабиров сегодня отправился с семьёй в Миякинский район.

Источник: Башинформ

Как рассказал в своих соцсетях Глава Башкирии, он планирует посетить памятник коню Керчь. Это единственный конь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которого за особые заслуги в боях по приказу маршала Будёного вернули на малую родину из Германии. А взяли жеребца на фронт из села Ильчигулово Миякинского района.

«Его история удивительная — про верность, про долг, про нашу башкирскую лошадь. Заодно посмотрим, что ещё интересного есть в Миякинском районе. Может быть, заедем ещё куда-нибудь», — сказал Радий Хабиров, пообещав делиться впечатлениями.