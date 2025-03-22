Более 200 человек собрались на митинге против эвтаназии собак Новосибирске

— Многие пришли с питомцами, в том числе — травмированными. Было порядка 15 собак, все дружелюбные и счастливые. Только на митинге мы собрали 200 подписей, — рассказала КП-Новосибирск волонтер «ГБР_ZOO_НСК» Стася.