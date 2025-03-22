Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 человек собрались на митинге против эвтаназии собак Новосибирске

Зоозащитники привели порядка 15 собак.

Источник: Соцсети

В Новосибирске более 200 человек пришли на митинг против эвтаназии животных. Акция прошла на площади Пименова возле ГПНТБ 22 марта.

— На митинг пришло около 300 человек, собрали порядка 1,5 тысячи подписей. Сбор подписей продолжаем до 27 марта, — сообщила КП-Новосибирск Светлана Слесарева, бывшая руководитель Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

Акция прошла по регламенту в установленные сроки, выступали волонтеры, зоозащитники, представители приютов.

— Многие пришли с питомцами, в том числе — травмированными. Было порядка 15 собак, все дружелюбные и счастливые. Только на митинге мы собрали 200 подписей, — рассказала КП-Новосибирск волонтер «ГБР_ZOO_НСК» Стася.