Более 200 человек собрались на митинге против эвтаназии собак Новосибирске

В Новосибирске более 200 человек пришли на митинг против эвтаназии животных. Акция прошла на площади Пименова возле ГПНТБ 22 марта.
— На митинг пришло около 300 человек, собрали порядка 1,5 тысячи подписей. Сбор подписей продолжаем до 27 марта, — сообщила КП-Новосибирск Светлана Слесарева, бывшая руководитель Новосибирского центра по проблемам домашних животных.
Акция прошла по регламенту в установленные сроки, выступали волонтеры, зоозащитники, представители приютов.
— Многие пришли с питомцами, в том числе — травмированными. Было порядка 15 собак, все дружелюбные и счастливые. Только на митинге мы собрали 200 подписей, — рассказала КП-Новосибирск волонтер «ГБР_ZOO_НСК» Стася.