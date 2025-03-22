«С 800 евро до 6300 рублей». В Беларуси увеличат лимит выплат по европротоколу с апреля 2025 года

В Беларуси лимит по европротоколу будет увеличен до 6300 рублей с апреля 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что 22 марта официально был опубликован указ президента Беларуси № 108 «О страховании» от 18 марта 2025 года (подробнее — здесь). В Главном управлении Госавтоинспекции МВД обратили внимание на то, что документ вступит в силу с 23 апреля. Согласно ему в Беларуси будет увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ до 150 базовых величин, или 6300 рублей (по состоянию на 22 марта 2025 года). На сегодняшний день лимит составляет 800 евро.
В МВД отметили, что преимуществами оформления дорожно-транспортного происшествия через самостоятельное заполнение европротокола являются удобство и быстрота. Все дело в том, что водителям не нужно ждать сотрудников ГАИ. При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании европротокола, а виновный не привлекается к административной ответственности.
Говорится, что для получения консультации, связанной с порядком и условием оформления ДТП без вызова ГАИ, а также по заполнению бланка извещения можно звонить в круглосуточный колл-центр по номеру 140.
В ведомстве заметили, что указом главы государства предусмотрены выплаты пострадавших при причинении вреда жизни или здоровью в ДТП с участием диких животных. Однако возмещение ущерба имуществу не предусматривается.
Тем временем размер материальной помощи ко Дню Победы в Беларуси составит до 5000 рублей.
Кстати, Беларусь вспоминает жертв трагедии в Хатыни, произошедшей 22 марта 1943 года — 82 года назад: «Истекая кровью, мальчик слышал, как страшно кричали люди, горевшие заживо».
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 22 марта.