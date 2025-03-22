«С 800 евро до 6300 рублей». В Беларуси увеличат лимит выплат по европротоколу с апреля 2025 года

Говорится, что 22 марта официально был опубликован указ президента Беларуси № 108 «О страховании» от 18 марта 2025 года (подробнее — здесь). В Главном управлении Госавтоинспекции МВД обратили внимание на то, что документ вступит в силу с 23 апреля. Согласно ему в Беларуси будет увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ до 150 базовых величин, или 6300 рублей (по состоянию на 22 марта 2025 года). На сегодняшний день лимит составляет 800 евро.