В Омской области закрыли ещё одну переправу из-за потепления

Для обеспечения безопасности на подходах к переправам установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты о запрете движения, а также произведена блокировка подъездов снежными валами. По данным спасателей, на данный момент в Омской области продолжают действовать четыре ледовые переправы.