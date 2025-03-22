В Омской области закрыли ещё одну переправу из-за потепления

В Омской области прекратила работу ледовая дорога в Усть-Ишимском районе, связывавшая посёлок Аксеново и село Ярково. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В связи с изменением погодных условий в регионе планируется дальнейшее снижение допустимой нагрузки на четырёх ледовых переправах с последующим их закрытием.
Для обеспечения безопасности на подходах к переправам установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты о запрете движения, а также произведена блокировка подъездов снежными валами. По данным спасателей, на данный момент в Омской области продолжают действовать четыре ледовые переправы.