В Омске прошёл показ мод Сергея Корнейченко

В Омске 21 марта в городском Конгресс-Холле прошло первое модное событие этой весны — показ мод «Искусство быть модным» (16+) от Сергея Корнейченко. Он — модель, хореограф, эксперт в мире моды, фешен-блогер, основатель модельного агентства MASK, модного журнала MASK и проекта «Мир без границ». Основная мысль показа — нестандартность.
"Высокая мода — это уровень подачи, это организация, это себестоимость. В моей жизни мода сыграла большую роль. Я прошёл через кучу комплексов, буллинг, травлю. Сейчас этого нет, я выстроил свой образ защиты. Я полюбил себя через моду и стиль. Многие путают эти понятия, как и модный показ и конкурс красоты. Сегодня вы видите, что присутствуют возрастные модели, но это не конкурс красоты.
Это моя нестандартная мода. Я хочу, чтобы вы, глядя на это сказали себе, что я тоже стильный, что я тоже в моде и что я тоже с этого дня начинаю жить не так, как скажет общество, а так, как скажите вы себе", — заявил Сергей Корнейченко на пресс-конференции во время показа.
Новые коллекции представили шестеро омских дизайнеров. Первыми на подиум вышли модели в образах от Юлии Кучерявых. Её коллекция «Назад в будущее» была представлена в конкурсе-показе «Кутюр по-русски» в Санкт-Петербурге. Юлия стала победительницей в свадебной номинации. Коллекция — это соединение элементов женского костюма разных исторических эпох. Более 70% работы выполнены вручную в технике рисование кружевом.
Вторым новую коллекцию представил бутик Irmari. В ней — платья от классических А-образных платьев, до смелых облегающих моделей, а также представлены брючные костюмы.
Новые коллекции представили также такие дизайнеры, как Алёна Стадник, магазин To Woman, мастерская по производству кожгалантереи Louise и магазин свадебных платьев Viktoria’s Dresses.
Подробнее о высокой моде, женских желаниях и непростом пути в мире моды Сергей Корнейченко рассказал порталу Om1 Омск в интервью.