В Омске прошёл показ мод Сергея Корнейченко

Это моя нестандартная мода. Я хочу, чтобы вы, глядя на это сказали себе, что я тоже стильный, что я тоже в моде и что я тоже с этого дня начинаю жить не так, как скажет общество, а так, как скажите вы себе", — заявил Сергей Корнейченко на пресс-конференции во время показа.