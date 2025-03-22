ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале

«С самого начала СВО мы оказываем необходимую поддержку участникам спецоперации. Будь то передача гуманитарного груза или помощь в получении положенных выплат — мы всегда рядом. Сегодня, навещая раненых бойцов, поблагодарили их за проявленные самоотверженность и мужество и, конечно, пожелали скорейшего выздоровления. Отдельное спасибо врачам и персоналу госпиталя. Важно, что, помимо сложнейших операций и медицинских процедур, они делают все возможное для поддержки силы духа наших героев», — приводятся в сообщении пресс-службы слова депутата Госдумы.