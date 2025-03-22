ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутаты партии «Единая Россия» передали помощь участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе политического объединения.
«Единороссы Ростовской области в очередной раз передали помощь в военный госпиталь Ростова-на-Дону для проходящих здесь лечение участников специальной военной операции», — говорится в пресс-релизе партии.
В пресс-релизе отмечается, что депутаты дали военным принадлежности для повседневного использования и вместительные рюкзаки, необходимые для поездок.
«Продолжаем поддерживать ребят, которые сейчас находятся на лечении. В очередной раз выразили слова благодарности за их мужество и стойкость при защите нашей страны», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя парламента Ростовской области, члена президиума регионального политического совета «Единой России» Александра Косачева.
В партии уточнили, что содействие в сборе помощи оказал депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта.
«С самого начала СВО мы оказываем необходимую поддержку участникам спецоперации. Будь то передача гуманитарного груза или помощь в получении положенных выплат — мы всегда рядом. Сегодня, навещая раненых бойцов, поблагодарили их за проявленные самоотверженность и мужество и, конечно, пожелали скорейшего выздоровления. Отдельное спасибо врачам и персоналу госпиталя. Важно, что, помимо сложнейших операций и медицинских процедур, они делают все возможное для поддержки силы духа наших героев», — приводятся в сообщении пресс-службы слова депутата Госдумы.
В партии также обратили внимание, что ростовские депутаты-единороссы взаимодействуют с окружным военным клиническим госпиталем с начала СВО.
«Так, благодаря помощи депутатов фракции “Единая Россия” донского парламента приобретены оборудование для операционной, холодильники, телевизоры, микроволновые печи, кровати и прикроватные тумбочки, был произведен ремонт в хирургическом корпусе, холлы госпиталя оснащены удобной мебелью. Кроме того, для приятного досуга пациентов оборудован мультимедийный комплекс. Также депутаты и волонтеры неоднократно передавали сюда питьевую воду и бытовые принадлежности», — рассказали в ЕР.