Теперь на ярмарки в Кишиневе идут за саженцами и семенами: Публикуем ПОЛНЫЙ список мест, где можно купить и отечественные продукты, и поделки

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни,
Ботаника.
Бул. Дачия, 26,
В парке «Валя Трандафирилор» до 07 апреля проходит Весенняя ярмарка.
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» на бульваре Штефан чел Маре 202, 22 марта состоится ярмарка местных производителей «EcoLocal», организованная совместно с Ассоциацией потребителей и производителей эко- и ремесленной продукции;
В парке «Штефан чел Маре ши Сфынт»
На улице Каля Ешилор, 22, у входа в парк «Ла Извор»,
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4)
Центр.
На ул. Митрополит Варлаам (участок между улицами Армянская и Тигина) до 19 апреля работает Тематическая ярмарка «Лэстараш» по продаже саженцев и семян, удобрений, субстратов и товаров для садоводства;
На площади Авикола (ул. Кэрбунарь, 9) — Ярмарка «Мугурел» по продаже фруктовых деревьев, декоративных деревьев, кустарников и садовых цветов.
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.