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Теперь на ярмарки в Кишиневе идут за саженцами и семенами: Публикуем ПОЛНЫЙ список мест, где можно купить и отечественные продукты, и поделки

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни, 22—23 марта, в столичных секторах пройдут ярмарки-продажи местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника.

Бул. Дачия, 26, 21—23 марта — Ярмарка местных производителей «Традиционная Ярмарка»;

В парке «Валя Трандафирилор» до 07 апреля проходит Весенняя ярмарка.

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» на бульваре Штефан чел Маре 202, 22 марта состоится ярмарка местных производителей «EcoLocal», организованная совместно с Ассоциацией потребителей и производителей эко- и ремесленной продукции;

В парке «Штефан чел Маре ши Сфынт» 22—23 марта — мероприятие «Платформа дворовой распродажи»;

На улице Каля Ешилор, 22, у входа в парк «Ла Извор», 22—23 марта пройдет Ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции, организованная совместно с Национальной федерацией фермеров.

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 22—23 марта состоится Ярмарка местных производителей «Cămara Fest».

Центр.

На ул. Митрополит Варлаам (участок между улицами Армянская и Тигина) до 19 апреля работает Тематическая ярмарка «Лэстараш» по продаже саженцев и семян, удобрений, субстратов и товаров для садоводства;

На площади Авикола (ул. Кэрбунарь, 9) — Ярмарка «Мугурел» по продаже фруктовых деревьев, декоративных деревьев, кустарников и садовых цветов.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.