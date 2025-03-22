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Житель Железногорска потерял 4 млн рублей, став жертвой мошенников

В Красноярском крае 58-летний работник горно-химического комбината лишился более 4 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптобирже.

Источник: Freepik

Как сообщила прокуратура, в феврале этого года мужчина наткнулся в интернете на объявление о выгодных инвестициях от известного банка. Заинтересовавшись, он перешел по предоставленной ссылке и заполнил анкету.

Вскоре с ним связался мошенник, представившийся биржевым аналитиком. Аферист уверил железногорца, что сможет помочь ему увеличить доход без каких-либо рисков.

Следуя советам злоумышленника, мужчина установил приложение и перевел на биржу 10 тысяч рублей, которые были конвертированы в доллары.

После некоторого времени, чтобы убедиться в надежности схемы, он попытался вывести часть средств. Мошенники одобрили вывод 2 тысяч рублей, что укрепило доверие потерпевшего. Убедившись в «успехе», он вложил еще 620 тысяч рублей. Несмотря на желание остановиться, аферист предложил ему «бизнес-план», для реализации которого требовались кредиты.

В результате железногорец оформил кредиты в двух банках на общую сумму 930 тысяч рублей и перевел эти деньги мошенникам. Однако аферистам этого показалось недостаточно, и за месяц потерпевший отправил им еще 2,7 миллиона рублей, часть из которых он занял у родственников.

В конечном итоге мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.