Житель Железногорска потерял 4 млн рублей, став жертвой мошенников

Как сообщила прокуратура, в феврале этого года мужчина наткнулся в интернете на объявление о выгодных инвестициях от известного банка. Заинтересовавшись, он перешел по предоставленной ссылке и заполнил анкету.
Вскоре с ним связался мошенник, представившийся биржевым аналитиком. Аферист уверил железногорца, что сможет помочь ему увеличить доход без каких-либо рисков.
Следуя советам злоумышленника, мужчина установил приложение и перевел на биржу 10 тысяч рублей, которые были конвертированы в доллары.
После некоторого времени, чтобы убедиться в надежности схемы, он попытался вывести часть средств. Мошенники одобрили вывод 2 тысяч рублей, что укрепило доверие потерпевшего. Убедившись в «успехе», он вложил еще 620 тысяч рублей. Несмотря на желание остановиться, аферист предложил ему «бизнес-план», для реализации которого требовались кредиты.
В результате железногорец оформил кредиты в двух банках на общую сумму 930 тысяч рублей и перевел эти деньги мошенникам. Однако аферистам этого показалось недостаточно, и за месяц потерпевший отправил им еще 2,7 миллиона рублей, часть из которых он занял у родственников.
В конечном итоге мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве.