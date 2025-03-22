Житель Железногорска потерял 4 млн рублей, став жертвой мошенников

В результате железногорец оформил кредиты в двух банках на общую сумму 930 тысяч рублей и перевел эти деньги мошенникам. Однако аферистам этого показалось недостаточно, и за месяц потерпевший отправил им еще 2,7 миллиона рублей, часть из которых он занял у родственников.