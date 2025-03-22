Ледоход на Белой возле Уфы закончился

Ледоход на реке Белая завершился, и уровень воды начал снижаться. Заторы льда, которые ранее наблюдались, быстро исчезли после проведения взрывных работ аварийными службами ниже по течению.
Утром было зафиксировано снижение уровня воды в реке Белая на 8 см за час, а в реке Уфа — на 25 см за тот же период. До выхода воды на пойму остаётся 90 см для Белой и 350 см для Уфы.
Вечером на дороге, ведущей к населённому пункту Козарез, наблюдался перелив протяжённостью 200 метров с глубиной воды до 40 см. Для обеспечения безопасности жителей было организовано дежурство автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для перевозки людей. На сегодняшний день перелив устранён, и ситуация нормализовалась, что позволило снять данный участок с контроля.
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