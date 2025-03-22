Умер главный соперник Мухаммеда Али Джордж Форман

Олимпийский чемпион по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью.
Собеседники портала не назвали причину смерти боксера.
Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе, победитель летних Олимпийских игр в 1968 году. В 1974 году Форман провел бой с Мохаммедом Али, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Схватка, проходившая в Киншасе, получила название «Грохот в джунглях». Встреча закончилась в восьмом раунде победой Али.
В 1977 году Форман вышел на пенсию и стал священником в районной церкви.
Через десять лет он вернулся в спорт и в 1994 году, в 45 лет, вновь стал чемпионом в тяжелом весе. С этой победой боксер вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес.
На счету Формана 81 бой, из них 76 закончились победами. Он стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973−1974), WBA (1973−1974, 1994−1995), IBF (1994−1995).