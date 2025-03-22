В Ачинске наградили сибиряков за помощь в поисках «похищенной» девочки

Награду получил водитель такси из Ачинска Антон Васильев, подвозивший девушку до кладбища, где был снят ролик о похищении девушки. Именно он рассказал полиции, что девушку до погоста подвозил одну. Также благодарность от МВД получил назаровец Сади Кадим оглы Ибрагимов, который заметил школьницу в Назарово и сообщил об этом в полицию.