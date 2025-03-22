В Ачинске наградили сибиряков за помощь в поисках «похищенной» девочки

В Ачинске полицейские наградили благодарственными письмами двух сибиряков за помощь в поисках 15-летней девочки, которую мошенники заставили сбежать из дома и записать ролик о якобы её похищении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Награду получил водитель такси из Ачинска Антон Васильев, подвозивший девушку до кладбища, где был снят ролик о похищении девушки. Именно он рассказал полиции, что девушку до погоста подвозил одну. Также благодарность от МВД получил назаровец Сади Кадим оглы Ибрагимов, который заметил школьницу в Назарово и сообщил об этом в полицию.
За активную гражданскую позицию сибиряков поблагодарил врио начальника МО МВД России «Ачинский» Сергей Терехов, вручил мужчинам благодарности. Кроме этого, в настоящее время решается вопрос о поощрении сибиряков денежной премией.
Напомним, в Ачинске мошенники обманом заставили 15-летнюю девушку сбежать из дома и записать ролик о якобы её похищении. Злоумышленники пустили в ход ложь о взломе Госуслуг, фейковые переписки, преследователя и даже угрозы расправой.