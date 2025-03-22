В новой постановке театра ТОФ герои попадают в ад

Путь к «Чайке» Сергея Руденка был долгим. Всё началось 25 лет назад с его курсовой работы на театральном факультете по пьесе Антона Павловича. А сегодня пришло время раскрыть эту историю по-иному. Герои Чехова помещены в хрустальный мир, замерзшее озеро — символ хрупкости человеческих надежд и ожиданий. Они проходят девятый круг ада, расплачиваясь за отступничество в той самой усадьбе, стоящей у берегов озера Кацит — одного из кошмаров «Божественной комедии». Художник по костюмам и сценограф Екатерина Молчан создала одежды и декорации, в которых материал переплетается с деревом, стеклом, камнем.