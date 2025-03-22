В новой постановке театра ТОФ герои попадают в ад

Небожественную комедию по чеховской «Чайке» ставят в драматическом театре ТОФ. Как уверяет режиссер спектакля Сергей Руденок, эта постановка во многом не похожа на его предыдущие работы. Не отходя от стилистики великого русского драматурга, он поселил героев в 9-й круг ада по Данте, где мученики платят за предательство.
Путь к «Чайке» Сергея Руденка был долгим. Всё началось 25 лет назад с его курсовой работы на театральном факультете по пьесе Антона Павловича. А сегодня пришло время раскрыть эту историю по-иному. Герои Чехова помещены в хрустальный мир, замерзшее озеро — символ хрупкости человеческих надежд и ожиданий. Они проходят девятый круг ада, расплачиваясь за отступничество в той самой усадьбе, стоящей у берегов озера Кацит — одного из кошмаров «Божественной комедии». Художник по костюмам и сценограф Екатерина Молчан создала одежды и декорации, в которых материал переплетается с деревом, стеклом, камнем.
«Никто не знает, как нужно играть Чехова, и мы можем только пробовать, искать. Спектакль должен получиться волшебным, мистическим, в абсолютной стилистике Чехова. Артисты выйдут на сцену в красивых костюмах, созданы прекрасные декорации, ведь в первую очередь мы играем для зрителя», — сказал режиссер.
Выбранный жанр «небожественная комедия» — это немного каламбур и намек на того же Данте. Внимательный зритель должен увидеть и почувствовать — кого и что предали герои: самих себя, свою любовь, свои идеалы?
«Герои древнегреческой трагедии — титаны, цари, боги. Комедия — история из жизни людей простых и смертных. Герои “Чайки” видят себя богами. На этот счет у Чехова много юмора в тексте», — добавляют создатели постановки.
Несмотря на слабые качества Константина Треплева и трагический конец с самоубийством, режиссер считает, что именно он является в «Чайке» центральным действующим лицом, через которого проходят все драматургические нити.
«У меня всё-таки спектакль о нём», — добавил Руденок.
В спектакле немалое значение имеет эклектическое музыкальное сопровождение — от «Данте-симфонии» Ференца Листа до рок-композиций.
Премьера «Чайки» состоится в Международный день театра, 27 марта.