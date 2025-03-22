Режиссёра из Иркутска включили в реестр иностранных агентов

Об этом сообщается на официальном сайте министерства юстиции РФ. Также в этот список вошли один из создателей группы «Король и Шут» Александр Балунов*, художник Станислав Комиссаров*, писатель Михаил Шишкин* и журналисты Изида Чаниа* и Низфа Аршба*.
«Иван Вырыпаев* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании и распространении сообщений от иностранных организаций, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении на сайте минюста РФ. — Выступал против СВО, проживает за пределами Российской Федерации, является совладельцем организаций за границей».
Иван Вырыпаев* родился в Иркутске в 1974 году, окончил Высшее театральное училище имени Щукина, преподавал в ГИТИСе, школе-студии МХАТ, Варшавской академии театрального искусства. Был режиссёром таких фильмов, как «Эйфория», «Кислород» и «Танец Дели», писал сценарии к фильмам «Бумер. Фильм второй», «Короткое замыкание» и другим.
* Внесены минюстом в реестр иноагентов.