Режиссёра из Иркутска включили в реестр иностранных агентов

«Иван Вырыпаев* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании и распространении сообщений от иностранных организаций, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении на сайте минюста РФ. — Выступал против СВО, проживает за пределами Российской Федерации, является совладельцем организаций за границей».