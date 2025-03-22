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Белые медведи почернели в Новосибирском зоопарке из-за весеннего потепления

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белые медведи Белка и Стрелка изменили свой внешний вид из-за таяния снега и весеннего потепления.

Источник: Предоставлено читателем

С наступлением весны животные покрылись слоем грязи, что привело к их неожиданному «переходу» в черный цвет.

Постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков поделился видео, на котором видно, как медведи активно гуляют по своей территории, несмотря на грязь. Напомним, что в прошлом году животных переселили в новый вольер с грунтовым основанием, что могло способствовать образованию грязи.

Несмотря на свое новое «обличие», Белка и Стрелка выглядят довольными: они играют с канистрой и отдыхают на тающем снегу. Зоопарк призывает посетителей не беспокоиться о состоянии медведей — они чувствуют себя хорошо и наслаждаются весной.