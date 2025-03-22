Белые медведи почернели в Новосибирском зоопарке из-за весеннего потепления

Несмотря на свое новое «обличие», Белка и Стрелка выглядят довольными: они играют с канистрой и отдыхают на тающем снегу. Зоопарк призывает посетителей не беспокоиться о состоянии медведей — они чувствуют себя хорошо и наслаждаются весной.