Электросамокатам запретили ездить у Монумента Славы в Новосибирске

В частности, скорость будет ограничена до 20 км/ч на велосипедных дорожках и в велосипедных зонах, до 15 км/ч на велосипедных дорожках в городских парках, до 10 км/ч на улицах с интенсивным движением, в зонах, прилегающих к образовательным организациям (в радиусе 50 м), и до 5 км/ч в жилых зонах.