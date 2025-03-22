Электросамокатам запретили ездить у Монумента Славы в Новосибирске

В Новосибирске разработали порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Новые правила коснутся предоставления мест для парковки самокатов, ограничений скорости движения и особенностей передвижения по отдельным улицам и парковым зонам, а также хранения и контроля использования СИМ, сообщает пресс-служба мэрии.
Проект постановления мэрии в настоящее время проходит процедуру согласования. После подписания мэром города документ должен упорядочить работу кикшеринговых компаний в Новосибирске. Разработанные правила уже обсуждались с представителями компаний-операторов, которые поддержали позицию городских властей. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении соглашения, аналогичного предыдущим годам.
Согласно новым правилам, размещение СИМ будет разрешено на основании соглашения об установлении сервитута (в случае размещения в границах полосы отвода автодороги) или разрешения на использование муниципальных земель.
Проектом порядка также вводятся дополнительные правила, ограничивающие скорость движения СИМ в различных зонах города.
В частности, скорость будет ограничена до 20 км/ч на велосипедных дорожках и в велосипедных зонах, до 15 км/ч на велосипедных дорожках в городских парках, до 10 км/ч на улицах с интенсивным движением, в зонах, прилегающих к образовательным организациям (в радиусе 50 м), и до 5 км/ч в жилых зонах.
На ряде центральных улиц скорость движения СИМ будет ограничена до 10 км/ч: Красный проспект (от ул. Сибревкома до ул. Фрунзе, от ул. Писарева до ул. Дуси Ковальчук), ул. Ленина, ул. Депутатская, ул. Орджоникидзе, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ильича, Морской проспект, площадь Калинина, площадь Ленина, проспект Маркса, ул. Блюхера, ул. Геодезическая, ул. Титова, ул. Станиславского, площадь Маркса, площадь Станиславского, ул. Лыщинского.
Кроме того, запрещено движение электросамокатов вблизи мемориальных комплексов, включая территорию Монумента Славы и прилегающий Сквер Славы.
В мэрии подчеркивают, что необходимость в четких правилах назрела давно. Недавний опрос горожан показал, что 74% новосибирцев считают, что электросамокаты доставляют неудобства на пешеходных зонах, а 52% полагают, что совместное передвижение электросамокатов и пешеходов по одним и тем же дорожкам в парках недопустимо.