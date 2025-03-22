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В поселке под Ростовом пожарные потушили летнюю кухню и гараж

Пожар на площади 100 квадратных метров потушили под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом в поселке Тарасовском произошел пожар на улице Степной в четверг, 20 марта. Сначала загорелась летняя кухня, после огонь перекинулся на крышу гаража и стоящий в нем автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

На место незамедлительно прибыли пожарные. Они потушили огонь на площади 100 квадратных метров.

— В тушении были задействованы 15 огнеборцев на четырех автоцистернах, — уточнили в ведомстве.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электропроводки.