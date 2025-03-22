В поселке под Ростовом пожарные потушили летнюю кухню и гараж

Под Ростовом в поселке Тарасовском произошел пожар на улице Степной в четверг, 20 марта. Сначала загорелась летняя кухня, после огонь перекинулся на крышу гаража и стоящий в нем автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.