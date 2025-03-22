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Хабаровский «СКА-Нефтяник» завоевал «бронзу» Чемпионата России

Матч с московским «Динамо» закончился со счетом 9:4.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

Сегодня в Хабаровске состоялся матч за третье место Чемпионата России по хоккею с мячом. На арене «Ерофей» клюшки скрестили хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо». Игра закончилась со счетом 9:4 в пользу армейцев, сообщает ИА AmurMedia.

В составе победителей мячи забросили: Каланчин (7', 81'), Кузнецов (8', 17', 31', 54', 61'), Антипов (11') и Рязанов (74').

«Спасибо за игру! Мы гордимся каждым из вас!» — прокомментировал Дмитрий Демешин победу хабаровчан.

Напомним, для «СКА-Нефтяника» прошедший матч за «бронзу» стал восьмым в современной истории. Из семи предыдущих попыток успехом для них увенчались только две — в 2005 и 2021 годах. При этом стоит признать, что обе победы получились яркими и по-настоящему выстраданными.