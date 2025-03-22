Хабаровский «СКА-Нефтяник» завоевал «бронзу» Чемпионата России

Напомним, для «СКА-Нефтяника» прошедший матч за «бронзу» стал восьмым в современной истории. Из семи предыдущих попыток успехом для них увенчались только две — в 2005 и 2021 годах. При этом стоит признать, что обе победы получились яркими и по-настоящему выстраданными.