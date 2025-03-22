В 2025 году на дорогах Крыма появятся новые дорожные знаки

Одним из важных изменений станет табличка, на которой будет указан период действия дорожных знаков с точным указанием месяцев. Кроме того, появится знак «Стоп-линия» в вертикальном виде и новый знак «Глухие». Помимо этого, теперь можно будет встретить таблички с комбинацией нескольких знаков на одной.