В 2025 году на дорогах Крыма появятся новые дорожные знаки

В 2025 году в Крыму установят новые дорожные знаки после того, как Росстандарт опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения, вводящие новые знаки и правила их применения в стране. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
Одним из важных изменений станет табличка, на которой будет указан период действия дорожных знаков с точным указанием месяцев. Кроме того, появится знак «Стоп-линия» в вертикальном виде и новый знак «Глухие». Помимо этого, теперь можно будет встретить таблички с комбинацией нескольких знаков на одной.
Специалисты уже приступили к определению мест установки и количества новых дорожных знаков на полуострове.