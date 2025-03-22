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В 2025 году на дорогах Крыма появятся новые дорожные знаки

Росстандарт опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крыму установят новые дорожные знаки после того, как Росстандарт опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения, вводящие новые знаки и правила их применения в стране. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

Одним из важных изменений станет табличка, на которой будет указан период действия дорожных знаков с точным указанием месяцев. Кроме того, появится знак «Стоп-линия» в вертикальном виде и новый знак «Глухие». Помимо этого, теперь можно будет встретить таблички с комбинацией нескольких знаков на одной.

Специалисты уже приступили к определению мест установки и количества новых дорожных знаков на полуострове.