Правила использования искусственного интеллекта в школах утвердят в Беларуси. Подробности в интервью изданию «Рэспублiка» рассказал министр образования Андрей Иванец, пишет sb.by.
— Сейчас мы активно работаем вместе с Парком высоких технологий над созданием методик преподавания школьных предметов с применением технологий искусственного интеллекта, — отметил глава Минобразования.
Он уточнил, что учителя могут использовать указанный инструмент при подготовке учебных материалов, проведении контрольно аналитических мероприятий. Иванец добавил, что уже разработан пилотный обучающий блок для учителей информатики.
Министр образования пояснил, что далее запланировано внедрение подобных подходов в преподавание иностранных языков и естественно научных дисциплин.
— Как результат, на общеобразовательном портале опубликуем методические копилки — они станут доступны каждому педагогу.
Глава Минобразования подчеркнул, что к сентябрю будут утверждены правила применения искусственного интеллекта как для учителей, так и для учеников.
— Расставим точки над «i», четко обозначив, где допустимо использование нейросетей, а где от них стоит отказаться, — заявил Андрей Иванец.
Тем временем Мингорисполком опроверг информацию о проверке телефонов учащихся в школах.
Ранее Минобразования раскрыло новшества приема в первый класс в Беларуси с 2025.
Кстати, министр образования сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси.