«Среди одежды и продуктов было 5 конвертов и 13 бумажных свертков». Таможня Беларуси нашла 14 000 евро в посылке из Греции и изъяла деньги до суда

Таможня изъяла 14 000 евро, обнаруженные в посылке из Греции для белоруса. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что 14 000 евро обнаружили сотрудники таможенного оформления «Минская почта» в момент досмотра посылки, которая поступила белорусу из Греции. Несмотря на то, что иностранную валюту нельзя перемещать через таможенную границу в международных почтовых отправлениях, в декларации отправитель указал, что в посылке находится 1%, или 179 евро.
В момент вскрытия посылки среди продуктов питания, канцелярии, одежды и других предметов специалисты нашли пять конвертов и 13 бумажных свертков, где были спрятаны деньги. Минская региональная таможня начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. Крупная сумма валюты была изъята до решения суда.
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