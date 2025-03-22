«Среди одежды и продуктов было 5 конвертов и 13 бумажных свертков». Таможня Беларуси нашла 14 000 евро в посылке из Греции и изъяла деньги до суда

В сообщении сказано, что 14 000 евро обнаружили сотрудники таможенного оформления «Минская почта» в момент досмотра посылки, которая поступила белорусу из Греции. Несмотря на то, что иностранную валюту нельзя перемещать через таможенную границу в международных почтовых отправлениях, в декларации отправитель указал, что в посылке находится 1%, или 179 евро.