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В Батайске в пожаре спасли бабушку и младенца

Сковорода с раскаленным маслом чуть не стала причиной трагедии под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. В нем спасли бабушку и младенца. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, мужчина оставил на плите сковороду. И раскаленное на ней масло загорелось. А потом пламя перекинулось на мебель и натяжной потолок.

Из подъезда эвакуировали семь человек. А бабушку с внуком передали врачам.

— Пожар на 12 квадратах ликвидировали 11 спасателей на пяти единицах техники, — говорится в сообщении.

А в это время в поселке Тарасовском пожарные потушили летнюю кухню, гараж и стоящий внутри автомобиль.