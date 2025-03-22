В Батайске в пожаре спасли бабушку и младенца

В Батайске произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. В нем спасли бабушку и младенца. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Как оказалось, мужчина оставил на плите сковороду. И раскаленное на ней масло загорелось. А потом пламя перекинулось на мебель и натяжной потолок.
Из подъезда эвакуировали семь человек. А бабушку с внуком передали врачам.
— Пожар на 12 квадратах ликвидировали 11 спасателей на пяти единицах техники, — говорится в сообщении.
А в это время в поселке Тарасовском пожарные потушили летнюю кухню, гараж и стоящий внутри автомобиль.