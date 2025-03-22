Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера Борцов Революции за 89 млн руб

Омская мэрия ищет подрядчика, который выполнит работы по благоустройству сквера имени Борцов Революции, расположенного на площади Ленина в центре города. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Подрядная организация должна будет до 1 августа 2025 года установить 22 скамейки и урны для мусора, смонтировать системы видеонаблюдения и полива с датчиком дождя, уложить дорожки из гранитных плит и газон.
Во время работ по благоустройству будут снесены 40 деревьев и кустарников — 20 сиреней, 10 елей, 5 лип и 5 рябин. Оставшиеся деревья ждет бережная обрезка.
Начальная стоимость контракта — 89,37 миллиона рублей.
Фото: конкурсная документация.
Заявки на участие в аукционе принимают до 31 марта. Итоги торгов подведут 2 апреля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что федеральный девелопер DOGMA построит за собственный счет экопарк на Московке. Новое место отдыха площадью более 10 гектаров появится в районе строящегося ЖК «Снегири».