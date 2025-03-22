Умер работавший на британскую разведку экс-агент КГБ Олег Гордиевский

В Лондон он попал только в 1982-м в качестве сотрудника службы безопасности резидентуры КГБ. Гордиевский регулярно общался со своими кураторами и, по его воспоминаниям, успел передать англичанам сотни секретных документов. Кроме этого, он также составлял для MI-6 аналитические отчеты по тонкостям отношений между СССР и Западом и способствовал разоблачению агентов советской разведки — не только в Англии, но и в других европейских странах. В Москве при этом понимали, что в системе завелся «крот», но долгое время не могли его раскрыть.