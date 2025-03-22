На Земле возможна сильная магнитная буря 23 марта

Отмечается, что 21 марта в результате вспышки М1.2 было выброшено облако солнечной плазмы. «Судя по всему, вспышка, хотя и была незначительной, вывела из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое и было выброшено к Земле.. Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле», — говорится в сообщении.