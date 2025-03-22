На Земле возможна сильная магнитная буря 23 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первая с начала января сильная магнитная буря возможна на Земле в воскресенье, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что 21 марта в результате вспышки М1.2 было выброшено облако солнечной плазмы. «Судя по всему, вспышка, хотя и была незначительной, вывела из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое и было выброшено к Земле.. Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле», — говорится в сообщении.
По информации на сайте лаборатории, расчетное время удара на данный момент находится между 03:00 и 06:00 мск. «Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января текущего года», — говорится в сообщении.