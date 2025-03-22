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Во Владивостоке наладят производство SUP-бордов

Мощности рассчитаны на производство до 3600 досок в год.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье планируют запустить производство отечественных SUP-бордов. Производить доски для отдыха на воде будет компания-резидент свободного порта Владивосток.

Первую продукцию предприятие намеревается выдать уже через три года. Для этого планируют возвести производственные цеха и административное здание.

Компания будет выпускать двухслойные SUP-борды. Для их производства будут использоваться передовые технологии и современное оборудование, включая промышленный 3D-принтер, станок для точной резки ПВХ и тепловой пресс для спайки.

По сообщению пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока, мощности рассчитаны на производство до 3600 SUP-бордов в год.