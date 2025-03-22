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Школу на 1225 мест в иркутском микрорайоне Союз построят к декабрю 2026 года

Опережение графика ожидается при финансировании из областной казны.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в столице Приангарья строятся семь учреждений образования. Уже заключены контракты на проектирование строительства школы на 1275 мест на улице Костычева и детсада на Советской. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

— При наличии финансирования из областной казны ожидается завершение строительства с опережением графика школы на 1225 мест в микрорайоне Союз — декабрь 2026-го, — упомянули в пресс-службе.

Также итоговую проверку Стройнадзора проходит учебный блок на 200 мест школы № 75 в поселке Энергетиков. Возведение школы по улице Ярославского планируют закончить к концу текущего года. На Мелентьева только готовятся к стройке, а на Багратиона хотят возобновить работы после окончания судебных разбирательств с предыдущим подрядчиком. В здании будут учиться 1275 ребят.