Школу на 1225 мест в иркутском микрорайоне Союз построят к декабрю 2026 года

Также итоговую проверку Стройнадзора проходит учебный блок на 200 мест школы № 75 в поселке Энергетиков. Возведение школы по улице Ярославского планируют закончить к концу текущего года. На Мелентьева только готовятся к стройке, а на Багратиона хотят возобновить работы после окончания судебных разбирательств с предыдущим подрядчиком. В здании будут учиться 1275 ребят.