После атаки БПЛА в Ростове два человека ранены

Также пострадали два человека — супружеская пара. Их с резаными ранами госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Помощь понадобилась и еще одной жительнице многоэтажки. Она получила стресс, и медики оказали ей помощь на месте.