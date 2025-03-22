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После атаки БПЛА в Ростове два человека ранены

Супружеская пара пострадала во время ночной атаки БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 21 марта, в Ростове произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1. В результате чего пострадали шесть квартир, на нескольких этажах были выбиты стекла и рамы.

Также пострадали два человека — супружеская пара. Их с резаными ранами госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Помощь понадобилась и еще одной жительнице многоэтажки. Она получила стресс, и медики оказали ей помощь на месте.

Напомним, за ночь на пяти территориях Ростовской области была отражена атака БПЛА. Беспилотники сбили над Сальском, Ростовом, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.