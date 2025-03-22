Глава Минобразования сказал про работу одного частного детского сада в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в интервью изданию «Рэспублiка» сказал про работу одного частного детского сада в Беларуси, сообщает sb.by.
Иванец акцентировал внимание на том, что в Минобразования поступают жалобы от родителей с нареканиями на нерадивых предпринимателей.
— Скажу откровенно: сегодня у нас достаточное количество непорядочных субъектов хозяйствования, которые под видом иных образовательных услуг или так называемых «развиваек» на самом деле реализуют программу дошкольного образования в полном объеме, — отметил Андрей Иванец.
По его словам, деятельность подобных субъектов ставит под угрозу безопасность и здоровье детей. Глава Минобразования подчеркнул, что отсутствует квалифицированный педсостав (с малышами занимаются люди с улицы), нарушаются санитарные нормы, нет надлежащих условий для сна и питания.
— Происходит банальное зарабатывание денег на наших детях! Поэтому тема на контроле, — заявил министр образования.
Иванец уточнил, что родителям следует донести простую мысль: наличие лицензии является гарантией того, что учреждение соответствует установленным стандартам, требованиям, которые касаются образовательной программы, пребывания детей, а также квалификации педагогов и медобслуживания.
Министр образования уточнил, что в Беларуси сейчас работает один частный детский сад — «Елисеевы поля». Его посещают около 40 детей.
— Но мы готовы к сотрудничеству и только рады новым добросовестным предпринимателям. Более того, гарантируем всяческую поддержку, — подчеркнул глава министерства образования.
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