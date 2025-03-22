Глава Минобразования сказал про работу одного частного детского сада в Беларуси

По его словам, деятельность подобных субъектов ставит под угрозу безопасность и здоровье детей. Глава Минобразования подчеркнул, что отсутствует квалифицированный педсостав (с малышами занимаются люди с улицы), нарушаются санитарные нормы, нет надлежащих условий для сна и питания.