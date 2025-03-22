В Сальске попросили горожан не подходить близко к обломкам БПЛА

В Сальске местных жителей попросили не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их руками. Сообщение с правилами безопасности опубликовали в телеграм-канале администрации Сальского района.
При обнаружении обломков или фрагментов беспилотника сальчан попросили не трогать их руками. Так как они могут быть отравлены токсичными веществами. Жителям рекомендовали обратиться в службу 112.
Напомним, в ночь на субботу, 22 марта, в Ростовской области были уничтожены шесть БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как сообщил врио губернатора, в Сальске из-за падения беспилотника разбились стекла в художественном музее, магазине и многоквартирном доме. Люди не пострадали.