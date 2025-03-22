В Октябрьском районе Уфы появится новый сквер

В Октябрьском районе Уфы начались работы по созданию нового сквера. Он будет расположен между домами 98/2 и 94/3 по улице Российской. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
Ранее эта территория находилась в заброшенном состоянии, здесь можно было увидеть старую тротуарную плитку и полное отсутствие малых архитектурных форм. Сейчас на месте уже приступили к демонтажу устаревшего покрытия.
— При благоприятных погодных условиях в течение месяца мы планируем кардинально изменить облик этого места. А уже весной, в рамках акции «Зеленая Башкирия», высадим крупномерные деревья, — отметил Антон Тарасов.
Финансирование на облагораживании территории выделили депутатамы Государственной Думы РФ, Госсобрания — Курултая РБ и Горсовета Уфы в рамках реализации наказов избирателей.