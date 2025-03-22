Умерла Лариса Голубкина

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в эвакуации в Новосибирске. С 1964 года по настоящее время Голубкина была актрисой Центрального академического театра Российской армии. Снималась в фильмах «Гусарская баллада», «День счастья», «Дайте жалобную книгу» и других. В 1991 году удостоена звания Народная артистка РСФСР, также награждена орденами «Знак Почета» (1980) и Дружбы (2000). Голубкина была вдовой актера Андрея Миронова.