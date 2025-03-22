Водитель и пассажир застряли в горящем авто: пожарные на скорость спасали жертв ДТП в Иркутске

Спасатели Иркутской области соревновались в том, кто быстрее сможет оказать помощь жертвам автоаварии. По легенде, водитель и пассажир получили травмы и оказались заблокированными в искорёженной машине. Затем иномарка загорелась.
Пожарные и спасатели МЧС прибывают раньше других экстренных служб на место страшных ДТП, а потому от их оперативных действий зависит жизнь и здоровье людей. Каждый участник соревнований имеет соответствующую медицинскую подготовку и обладает право на проведение аварийно-спасательных работ такого рода.
Все команды уложились в нормативы. Победителями стали бойцы 10-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда. Второе место заняли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части. Бронзу завоевала команда спецуправления Федеральной противопожарной службы № 12 из Ангарска.