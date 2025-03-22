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В Самарской области клещи в 2025 году могут проснуться раньше обычного

Сезон активности клещей в Самарской области может начаться раньше из-за аномально теплой весны.

Источник: Комсомольская правда

Аномально теплая весна может привести к раннему появлению клещей в Самарской области. Эти насекомые просыпаются сразу, как начинает пригревать солнце и появляются первые проталины.

«Сезон активности клещей начинается, как только особи очнутся от зимней спячки, и продолжается вплоть до осени. Точкой отсчета можно назвать появление первых проталин и температуру воздуха не ниже +5 градусов», — рассказали ранее «КП-Самара» в регуправлении Роспотребнадзора.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни в Самарской области установится по-весеннему теплая погода. В воскресенье, 23 марта, воздух прогреется до +8 градусов, а в начале следующей рабочей недели — до +10.

Напомним, основной метод профилактики клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Курс состоит из двух внутримышечных инъекций с интервалом в 5−7 месяцев. Ревакцинацию проводят через год, а потом — каждые три года.