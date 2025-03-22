Пострадавшие от взрыва БПЛА в Ростове находятся в состоянии средней тяжести

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, в Пролетарском районе Ростова взорвался БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома на Горсоветской, 49/1. В результате повреждения получили шесть квартир и фасад. На нескольких этажах были выбиты стекла и рамы. Эвакуация людей не проводилась.