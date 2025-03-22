В Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу со вкусом хамона. Подробности сообщили в соцсетях Брестского мясокомбината.
Согласно информации, колбаса состоит из свинины и говядины с насыщенным вкусом хамона. Производитель замечает, что изделие обладает глубоким, ярким сладковатым вкусом. Кроме того, при производстве колбасы использовалось натуральное копчение на буковой щепе. Сказано, что колбаса со вкусом хамона подходит для сырных тарелок, закусок, простых перекусов.
Ранее в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб.
Тем временем торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси.
А еще мы писали, что снос частного сектора на улице Орловской начали обсуждать в Минске: «Могут появиться многоэтажки, метро, тоннель».