В Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу со вкусом хамона

Согласно информации, колбаса состоит из свинины и говядины с насыщенным вкусом хамона. Производитель замечает, что изделие обладает глубоким, ярким сладковатым вкусом. Кроме того, при производстве колбасы использовалось натуральное копчение на буковой щепе. Сказано, что колбаса со вкусом хамона подходит для сырных тарелок, закусок, простых перекусов.