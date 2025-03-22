Минчанин не сказал о ВИЧ и заразил свою девушку, побоявшись расставания

Из материалов дела следует, что мужчина на протяжении двух лет состоял в отношениях со своей девушкой. В момент знакомства она поинтересовалась у минчанина про наличие заболеваний, которые передаются половым путем. Фигурант сказал, что ничем не болеет, так как побоялся расставания.