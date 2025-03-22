Минчанин не сказал о ВИЧ и заразил свою девушку, побоявшись расставания. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района.
Из материалов дела следует, что мужчина на протяжении двух лет состоял в отношениях со своей девушкой. В момент знакомства она поинтересовалась у минчанина про наличие заболеваний, которые передаются половым путем. Фигурант сказал, что ничем не болеет, так как побоялся расставания.
Удалось установить, что про свой диагноз обвиняемый узнал в 2018 году. Его сразу же предупредили про уголовную ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ, а также за заражение другого человека ВИЧ.
«Однако мужчина скрыл свой диагноз, подвергнув здоровье женщины риску», — отметили в прокуратуре.
Сказано, что в 2024 потерпевшая проходила обследование перед плановой операцией и сдавала в том числе анализ на ВИЧ-инфекцию. Результат оказался положительным. Об этом она сообщила своему партнеру, после чего мужчина признался в своем диагнозе.
Прокуратура направила в суд уголовное дело по части 2 статьи 157 Уголовного кодекса в отношении минчанина. Ему инкриминировано заражение вирусом иммунодефицита человека.
Тем временем могилевчанка получила серьезные травмы, выходя из автобуса: «Упала на дорогу, когда дверь зажала ногу».
Кроме того, минчанин пойдет под суд из-за перепродажи билетов в театры и на концерты на 35000 рублей: «За полтора года — 328 билетов».
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