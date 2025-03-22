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Детей Янины Копайгородской взял под опеку старший сын Давид

24-летний сын супругов Копайгородских Давид взял под временную опеку своих малолетних братьев и сестер, пока родители находятся в СИЗО, сообщает ТАСС.

Источник: MASH

У Копайгородских есть годовалые близнецы, девочки 3 и 15 лет.

Днем 6 марта стало известно, что Янина Копайгородская отправится в СИЗО. До того момента женщина находилась под домашним арестом. Алексей Копайгородский тоже арестован. Мужа с женой обвинили во взятках и посредничестве.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, помещение в СИЗО Янины защита расценивает как давление на ее супруга. Она отметила, что это может создать опасный прецедент, когда следствие начинает манипулировать судьбой детей.

Давид Копайгородский будет опекать братьев и сестер до 17 мая. До этой же даты установлена мера пресечения их родителям.