Минчанка лишилась права собственности на квартиру, перестав платить приватизацию. Подробности рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень, сообщает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что администрация одного из районов Минска инициировала расторжение в судебном порядке договора приватизации квартиры, который был заключен с женщиной в 2016 году. Отмечается, что требования представитель истца обосновал тем, что минчанка с 2019 года периодически оплачивала ежемесячные суммы, а с 2022 года прекратила и вовсе вносить деньги на расчетный счет.
Вместе с тем ответчицу предупредили про намерение администрации расторгнуть договор, но она не предприняла мер, касающихся предотвращению судебного процесса. Корень обратила внимание, что в момент рассмотрения подобных споров судами предоставляется шанс гражданам на исправление ситуации.
— Несмотря на убеждения ответчицы о намерении погасить сумму долга и остаться собственницей квартиры, в установленный срок она обещание не сдержала, следствием чего стало решение об удовлетворении требований администрации, — заметила прокурор.
Она добавила, что наряду с расторжением договора приватизации также было прекращено и право ее собственности на трехкомнатную квартиру:
— Право собственности на это жилье было признано за городом Минском, — уточнила Лилия Корень.
Отмечается, что с момента заключения расторгнутого договора и до 2019 года жительница Минска исправно вносила платежи каждый месяц. Однако указанный факт «смягчающим обстоятельством» в момент рассмотрения гражданского дела не являлся, а послужил основанием для возврата бывшей собственнице уплаченной ранее незначительной суммы.
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