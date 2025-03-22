Минчанка лишилась права собственности на квартиру, перестав платить приватизацию

Говорится, что администрация одного из районов Минска инициировала расторжение в судебном порядке договора приватизации квартиры, который был заключен с женщиной в 2016 году. Отмечается, что требования представитель истца обосновал тем, что минчанка с 2019 года периодически оплачивала ежемесячные суммы, а с 2022 года прекратила и вовсе вносить деньги на расчетный счет.