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Минчанка лишилась права собственности на квартиру, перестав платить приватизацию

Жительница Минска перестала платить приватизацию и лишилась права собственности на трехкомнатную квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка лишилась права собственности на квартиру, перестав платить приватизацию. Подробности рассказала прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень, сообщает агентство «Минск-Новости».

Говорится, что администрация одного из районов Минска инициировала расторжение в судебном порядке договора приватизации квартиры, который был заключен с женщиной в 2016 году. Отмечается, что требования представитель истца обосновал тем, что минчанка с 2019 года периодически оплачивала ежемесячные суммы, а с 2022 года прекратила и вовсе вносить деньги на расчетный счет.

Вместе с тем ответчицу предупредили про намерение администрации расторгнуть договор, но она не предприняла мер, касающихся предотвращению судебного процесса. Корень обратила внимание, что в момент рассмотрения подобных споров судами предоставляется шанс гражданам на исправление ситуации.

— Несмотря на убеждения ответчицы о намерении погасить сумму долга и остаться собственницей квартиры, в установленный срок она обещание не сдержала, следствием чего стало решение об удовлетворении требований администрации, — заметила прокурор.

Она добавила, что наряду с расторжением договора приватизации также было прекращено и право ее собственности на трехкомнатную квартиру:

— Право собственности на это жилье было признано за городом Минском, — уточнила Лилия Корень.

Отмечается, что с момента заключения расторгнутого договора и до 2019 года жительница Минска исправно вносила платежи каждый месяц. Однако указанный факт «смягчающим обстоятельством» в момент рассмотрения гражданского дела не являлся, а послужил основанием для возврата бывшей собственнице уплаченной ранее незначительной суммы.

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