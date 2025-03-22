Рядом с «Крокусом» открыли мемориал в память о жертвах теракта

Как только с памятника сняли покрывало, у основания монумента стали появляться первые цветы и игрушки, венки от близких и друзей погибших, фотографии жертв теракта. На торговом центре «Вегас» и здании «Крокус Экспо», расположенных рядом с местом трагедии, выведены проекции с изображениями летящих журавлей.