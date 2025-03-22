Рядом с «Крокусом» открыли мемориал в память о жертвах теракта

Год назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.
Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. На открытии мемориала присутствовал президент Agalarov Development Эмин Агаларов. После открытия началась панихида по жертвам теракта.
Монумент расположен рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева, в котором год назад произошла трагедия. Мемориал представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли.
«В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года», — гласит надпись на монументе.
Как только с памятника сняли покрывало, у основания монумента стали появляться первые цветы и игрушки, венки от близких и друзей погибших, фотографии жертв теракта. На торговом центре «Вегас» и здании «Крокус Экспо», расположенных рядом с местом трагедии, выведены проекции с изображениями летящих журавлей.
Неравнодушные люди собрались до открытия памятника, чтобы вместе помолиться за погибших, после панихиды они все вместе возложили к мемориалу цветы.
Возложить цветы в память о жертвах трагедии приехал и поисково-спасательный отряд «Спасрезерв», который работал над ликвидацией последствий теракта.
«Это было морально сложно, не могу сказать, насколько это было ужасно», — сказал командир экипажа «Центр» спасательно-поискового отряда Валерий Фомин, вспоминая события в «Крокус Сити Холле».
Почтить память погибших также приехали участники «Движения первых», активисты Народного фронта, Молодой гвардии «Единой России» и юнармейцы. Кроме того, у мемориала с утра дежурят психологи Российского Красного Креста, они готовы оказать поддержку каждому пришедшему. Глава РКК Павел Савчук тоже приехал к монументу.
На входе на территорию «Крокус Сити Холла» установлены металлодетекторы, также с самого утра работают сотрудники полиции и Росгвардии. У мемориала дежурят волонтеры Подмосковья.
В память о жертвах теракта 24 марта прошлого года на здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Летят журавли». Акция получила свое название в честь песни «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал.