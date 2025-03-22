В Ростове организуют поквартирный обход для оценки ущерба после атаки БПЛА

В администрации Ростова прошло внеочередное заседание КЧС. На нем обсуждались вопросы по принятию мер по ликвидации последствий падения БПЛА на Горсоветской 49/1.
Для оказания единовременной материальной помощи и на проведение аварийно-восстановительных работ средства будут выделены из резервного фонда городской администрации.
— Поручил организовать работу оперативного штаба по приему заявлений от жителей многоквартирного дома, получивших ущерб. Также поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ при необходимости предоставить жилье в маневренном фонде, — сообщил Александр Скрябин.
Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, в Пролетарском районе Ростова, на Горсоветской, произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома. В результате повреждения получили шесть квартир и фасад. На нескольких этажах выбило стекла и рамы. Также пострадала супружеская пара. Их госпитализировали с резаными ранами.