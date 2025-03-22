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В Ростове организуют поквартирный обход для оценки ущерба после атаки БПЛА

На оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА выделят средства из резервного фонда администрации Ростова.
Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова прошло внеочередное заседание КЧС. На нем обсуждались вопросы по принятию мер по ликвидации последствий падения БПЛА на Горсоветской 49/1.

Для оказания единовременной материальной помощи и на проведение аварийно-восстановительных работ средства будут выделены из резервного фонда городской администрации.

— Поручил организовать работу оперативного штаба по приему заявлений от жителей многоквартирного дома, получивших ущерб. Также поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ при необходимости предоставить жилье в маневренном фонде, — сообщил Александр Скрябин.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, в Пролетарском районе Ростова, на Горсоветской, произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома. В результате повреждения получили шесть квартир и фасад. На нескольких этажах выбило стекла и рамы. Также пострадала супружеская пара. Их госпитализировали с резаными ранами.