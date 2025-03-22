В Ростове организуют поквартирный обход для оценки ущерба после атаки БПЛА

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, в Пролетарском районе Ростова, на Горсоветской, произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа многоквартирного дома. В результате повреждения получили шесть квартир и фасад. На нескольких этажах выбило стекла и рамы. Также пострадала супружеская пара. Их госпитализировали с резаными ранами.