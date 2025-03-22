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Театр Армии подтвердил смерть Ларисы Голубкиной

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) в Telegram-канале подтвердил сообщение о кончине народной артистки РФ Ларисы Голубкиной, отметив, что ее судьба была неразрывно связана с Театром Армии.

Источник: © РИА Новости

В субботу телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Голубкина ушла из жизни.

«Ушла из жизни Голубкина. С 1964 года ее судьба неразрывно связана с Театром Армии. На этой сцене она сыграла десятки главных ролей, всегда ярких и запоминающихся. До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!» — говорится в сообщении ЦАТРА.

В Театре Армии уточнили, что о дате и месте церемонии прощания и похорон сообщат позднее.

Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна своими ролями в кино. Известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада», участие в сказке «Сказка о царе Салтане», киноэпопее «Освобождение» и картине «Трое в лодке, не считая собаки».