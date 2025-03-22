Движение изменят из-за фасадных работ на станциях LRT в Астане

Согласно плана производства работ по строительству LRT, по согласованию с департаментом полиции города Астана, временно изменится организация дорожного движения на нескольких участках дорог: улицы Сыганак, проспекта Кабанбай батыр, проспекта Мангилик ел.
— с 6.00 по 24.00 часов 24 марта — для демонтажа опалубки парапета, будет произведено полное перекрытие проспекта Мангилик Ел на развязке с улицей Сыганак в обоих направлениях;
— с 25 марта по 25 апреля — по улице Сыганак на развязке с проспектом Мангилик Ел в направлении улицы Туркестан для выполнения работ по строительству фасада станции 113, производится частичное сужение двух полос и занятие крайних левых полос в обоих направлениях на разрыве разворота автодороги;
— с 23 марта по 23 августа — на проспекта Кабанбай батыра, от стелы «Астана Жулдызы» в направлении улицы Хусейн бен Талала для выполнения работ по строительству фасада станции 105, производится частичное сужение автодороги на две полосы;
— с 23 марта по 26 марта — на проспекте Кабанбай батыра, от стелы «Астана Жұлдызы» в направлении улицы Хусейн бен Талала для выполнения работ по строительству фасада станции 106, производится частичное сужение автодороги на две полосы;
— с 23 марта по 23 августа — на проспекте Кабанбай батыра, от улицы Т. Рыскулова в направлении улицы Н. Балгымбаева для выполнения работ по строительству фасада станции 107, производится частичное сужение автодороги на две полосы;
— с 23 марта по 30 марта — на проспекте Кабанбай батыра, от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар Жырау для выполнения работ по строительству фасада станции 108, производится частичное сужение автодороги на две полосы;
— с 23 марта по 5 июня — по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Бухар Жырау в направлении улицы Орынбор для выполнения работ по строительству фасада станции 109, производится частичное сужение автодороги на две полосы.
Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.