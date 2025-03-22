Движение изменят из-за фасадных работ на станциях LRT в Астане

— с 25 марта по 25 апреля — по улице Сыганак на развязке с проспектом Мангилик Ел в направлении улицы Туркестан для выполнения работ по строительству фасада станции 113, производится частичное сужение двух полос и занятие крайних левых полос в обоих направлениях на разрыве разворота автодороги;