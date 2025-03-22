СК: за терактом в «Крокусе» стоят спецслужбы недружественной страны

При задержании Файзов оказал сопротивление оперативникам и был ранен. На первое судебное заседание по избранию меры пресечения террориста доставили на коляске. Сейчас, как отмечает SHOT, он чувствует себя хорошо — придерживается ЗОЖ, не курит и пытается заниматься спортом. Кроме этого, Файзон также «сам себя модно стрижет и подравнивает бороду, недавно даже требовал машинку». Он также регулярно просит принести ему в камеру Коран, но пока не получил.