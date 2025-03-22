Умер Алексей Никоноров, глава администрации Приморского района Петербурга

В Петербурге ушел из жизни глава Приморского района Алексей Никоноров. Об этом сообщил Смольный 22 марта. Глава города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким чиновника. Губернатор отметил, что это большая потеря для Северной столицы. Алексей Никоноров, по его словам, был талантливым руководителем и сделал большой вклад в развитие города.
— Только за прошлый год там было введено рекордное число социальных объектов — пять школ и одиннадцать детских садов, реконструированный культурно-досуговый центр «Максим», — сообщает пресс-служба Смольного.
Также Никоноров 3 марта был награжден указом президента Владимира Путина орденом Дружбы.
В Администрации Приморского района уточнили, что их глава скончался после продолжительной борьбы над тяжелой болезнью. Ему было 51 год. Свою должность он занимал с 2022 года.