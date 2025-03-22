Умер Алексей Никоноров, глава администрации Приморского района Петербурга

В Петербурге ушел из жизни глава Приморского района Алексей Никоноров. Об этом сообщил Смольный 22 марта. Глава города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким чиновника. Губернатор отметил, что это большая потеря для Северной столицы. Алексей Никоноров, по его словам, был талантливым руководителем и сделал большой вклад в развитие города.